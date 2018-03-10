Кларенс Зеедорф: "Фанаты должны верить в "Депортиво"

Главный тренер "Депортиво" Кларенс Зеедорф пожаловался на отсутствие должной поддержки со стороны болельщиков. Голландец возглавил "Депортиво" по ходу нынешнего сезона, но выиграть команда пока под его руководством не может и занимает 19-е место в чемпионате Испании.

– Я смотрю на вещи реально, – цитирует VI Зеедорфа. – Вижу вполне себе живую команду, которая не умерла. Мы позитивно настроены и верим в достижение цели. Фанаты тоже должны поверить в нас, потому что в прошлом году ситуация была еще хуже. Нужно верить, что мы достигнем цели.