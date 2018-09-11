08:43 | Футбол — Испания

Иван Ракитич: "Месси остается лучшим в истории, но это был год Модрича"

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Полузащитник "Барселоны"  Иван Ракитич считает, что в этом году лучшим футболистом мира стоит признать его партнера по сборной Хорватии  Луку Модрича из "Реала". При этом он подчеркнул, что лучшим в истории остается его одноклубник Лионель Месси.

– Я могу говорить только о том, кто был лучше или хуже конкретно в этом году, – цитирует A Bola Ракитича. – Потому что лучшим в мире в истории остается Месси. Это легко. Даже 10-летний ребенок вам об этом скажет.

Но это был год Модрича. Если его не признают лучшим по итогам года, я не знаю, что еще нужно сделать. Совершенно очевидно, что награда должна быть его.

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