Хулен Лопетеги: "Матч с "Эспаньолом" получился сложным для "Реала"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после победы над "Эспаньолом" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании заявил, что его футболисты встретились с хорошо подготовленной командой.

- Это была сложная игра, - цитирует Лопетеги Football Espana. - Мы встретились с очень хорошо подготовленной командой. Понимали, что это будет опасный матч. "Эспаньол" глубоко оборонялся, но также и контратаковал. Для нас было важным сохранить контроль над мячом. Главное, что мы победили.

"Реал" занимает 1-е место в чемпионате Испании после пяти туров, имея в активе 13 очков.

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