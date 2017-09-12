Хихонский "Спортинг", вылетев из примеры, продал больше абонементов, чем все российские клубы

Хихонский "Спортинг" объявил, что продал 24 307 абонементов на сезон-2017/18. При этом клуб начал его во втором по силе дивизионе Испании. Вместимость стадиона хихонцев – 30 тысяч человек. И эти данные еще не окончательные, так как срок продажи абонементов истекает 30 сентября.
Для сравнения, московский "Спартак" продал на сезон-2017/18 23 529 абонементов, "Краснодар" – примерно 10 тысяч.
crazysun78
Интересно, кто ниб по заголовку догадался с первого раза, что "больше, чем все рос.клубы" означает Все клубы по отдельности, а не все вместе...
23:04
redgy
у нас есть клубы, продавшие примерно столько же абиков, сколько спортинг, вот это реально круто! заголовок на уровне спорт-экспресс
22:45
shpasic
сколько для сравнения абонементов продало Динамо?
22:35
баламошка
Футбол в России больше, чем гандбол.
22:31