08:21 | ФУТБОЛ — Испания

Хави: "Криштиану Роналду фаворит в борьбе за "Золотой мяч"

0
0
0

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави, выступающий за "Аль-Садд", уверен, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". По его словам, португалец может быть признан лучшим игроком 2016 года из-за количества завоеванных титулов.

- Криштиану Роналду фаворит в борьбе за "Золотой мяч", если брать во внимание завоеванные титулы, - приводит Cope слова Хави. - Если говорить о лучшем игроке планеты, то им является Месси.

Напомним, в 2016 году Криштиану Роналду завоевал Лигу чемпионов и стал победителем чемпионата Европы со сборной Португалии. Лионель Месси стал чемпионом Испании и обладателем кубка страны.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ