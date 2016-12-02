Хави: "Криштиану Роналду фаворит в борьбе за "Золотой мяч"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави, выступающий за "Аль-Садд", уверен, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". По его словам, португалец может быть признан лучшим игроком 2016 года из-за количества завоеванных титулов.

- Криштиану Роналду фаворит в борьбе за "Золотой мяч", если брать во внимание завоеванные титулы, - приводит Cope слова Хави. - Если говорить о лучшем игроке планеты, то им является Месси.

Напомним, в 2016 году Криштиану Роналду завоевал Лигу чемпионов и стал победителем чемпионата Европы со сборной Португалии. Лионель Месси стал чемпионом Испании и обладателем кубка страны.