Гвардьола назвал клуб, в котором хотел бы завершить тренерскую карьеру

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что хотел бы завершить тренерскую карьеру в "Барселоне". 47-летний специалист возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год.

- Мои команды всегда будут играть так, как хочу я, - приводит слова Гвардьолы Mundo Deportivo. - Я закончу тренерскую карьеру там, где все и начиналось. Надеюсь, мои последние шаги в мире футбола будут связаны с "Барселоной".

Под руководством Гвардьолы "Барселона" трижды становилась чемпионом Испании и дваджы выигрывала Лигу чемпионов.

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