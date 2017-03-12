Гол Гризманна принес "Атлетико" победу над "Гранадой"

"Атлетико" нанес поражение "Гранаде" в матче 27-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий мадридцев Антуан Гризманн, поразивший ворота соперника на 84-й минуте.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

"Гранада" – "Атлетико" – 0:1 (0:0)

Гол: Гризманн, 84.

"Гранада": Очоа, Сонье (Малле, 86), Фулькье, Эктор Эрнандес (Куэнка, 77), Сильва, Ингасон, Вакасо, Перейра, Уче, Бога, Рамос (Кравец, 57).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Гайтан (Хименес, 60), Коке, Сауль, Партей (Корреа, 46), Гризманн, Феррейра-Карраско (Врсалько, 86).

Предупреждения: Сонье, 24. Ингасон, 48. Феррейра-Карраско, 57. Фулькье, 68. Вакасо, 72. Хуанфран, 81. Годин, 90+1.

Удаление: Вакасо (Г), 90+4.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

11 марта. Гранада. Стадион "Nuevo Los Carmenes".