Годовой бюджет "Барселоны" составит рекордные 897 миллионов евро

Правление "Барселоны" представит проект годового бюджета на ассамблее членов клуба, сообщает Marca. Ожидается, что он составит 897 миллионов евро и станет рекордным для сине-гранатовых.

Проект должен быть утвержден в ходе собрания ассамблеи, которое пройдет 21-22 октября. Точная дата будет известна, когда утвердят день проведения матча 9-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Малагой".

Ранее президент каталонцев Хосеп Бартомеу сообщал, что к концу срока его полномочий годовой бюджет клуба превысит миллиард евро.