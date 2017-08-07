Флорентино Перес: "Я никогда не продам Криштиану Роналду"

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что нападающий Криштиану Роналду продолжит выступления за команду. В начале лета стало известно, что португалец хочет покинуть мадридцев, поскольку он недоволен поведением руководства клуба в вопросе об обвинениях в его адрес в уклонении от уплаты налогов.

– Продать Криштиану Роналду? Никогда! – цитирует La Gazzetta dello Sport Переса. – Я не сделаю этого, даже если мне предложат столько же золота, сколько он сам весит. Только великие игроки имеют такую ценность.