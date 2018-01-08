Филиппе Коутинью: "Надеюсь, что оправдаю ожидания в "Барселоне"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью поблагодарил руководство клуба за усилия, которые были приложены для его подписания. Каталонцы приобрели бразильца у "Ливерпуля" за 160 миллионов евро (40 миллионов из которых – бонусы).

– Надеюсь, что мне удастся оправдать ожидания, – отметил Коутинью во время презентации. – Благодарен за все усилия, что руководство "Барселоны" приложило, чтобы я оказался здесь.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу также поблагодарил родственников Коутинью, которые приехали на презентацию игрока.

– Коутинью все время был окружен семьей, – подчеркнул Бартомеу. – Это говорит о том, что он и его семья очень хотели оказаться с нами. Мы благодарны им за решимость. Также благодарю "Ливерпуль". Без его готовности вести переговоры ничего бы не получилось.

Саге конец. Коутинью - самый дорогой игрок в истории "Барселоны"