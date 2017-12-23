Фермален - в основе "Барселоны" на игру против "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил стартовый состав команды на матч 17-го тура чемпионата Испании против "Реала". С первых минут в составе каталонцев на поле выйдет защитник Томас Фермален.

Полностью состав "Барселоны" выглядит следующим образом:

Тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Фермален, Альба - Ракитич, Серхио Бускетс, Паулинью - Суарес, Месси, Иньеста.

Запасные: Силлессен, Семеду, Денис Суарес, Маскерано, Динь, Андре Гомиш, Алейш Видаль.