Фермален - в основе "Барселоны" на игру против "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил стартовый состав команды на матч 17-го тура чемпионата Испании против "Реала". С первых минут в составе каталонцев на поле выйдет защитник Томас Фермален.
Полностью состав "Барселоны" выглядит следующим образом:
Тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Фермален, Альба - Ракитич, Серхио Бускетс, Паулинью - Суарес, Месси, Иньеста.
Запасные: Силлессен, Семеду, Денис Суарес, Маскерано, Динь, Андре Гомиш, Алейш Видаль.
Barça XI– FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 декабря 2017 г.
⚽ #ElClasico
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/bEgxxGsRIU
Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты на матч "Реал" – "Барселона" .
результаты опроса
12676 чел.