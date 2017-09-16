Уличная атлетика при поддержке Datsun
16:04 | Футбол — Испания

Фалькао выплатит почти 7 миллионов евро за мошенничество с налогами

1

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает Reuters, колумбиец будет оштрафован на 6,9 миллиона евро.

Фалькао выплатит штраф, чтобы избежать судебного разбирательства. Колумбиец взял на себя полную ответственность и согласился с выдвинутым обвинением. В июле футболист уже выплатил 8,2 миллиона евро. 1,3 миллиона будут возвращены ему после заключения соглашения с прокуратурой.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

GoaLapagos

ЧЕГО ТО ОНИ СОВСЕМ НЕ ВЕРЯТ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ИСПАНИИ.

16:25