Фалькао выплатит почти 7 миллионов евро за мошенничество с налогами

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает Reuters, колумбиец будет оштрафован на 6,9 миллиона евро.

Фалькао выплатит штраф, чтобы избежать судебного разбирательства. Колумбиец взял на себя полную ответственность и согласился с выдвинутым обвинением. В июле футболист уже выплатил 8,2 миллиона евро. 1,3 миллиона будут возвращены ему после заключения соглашения с прокуратурой.