Эрнсто Вальверде: "Коутинью хорошо провел дебютный матч, посмотрим, что будет дальше"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался доволен дебютом Филиппе Коутинью в составе каталонцев. Хавбек вышел на замену во втором тайме ответного матча 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (2:0).

- Мы возлагаем большие надежды на Коутинью, он может хорошо вписаться в стиль нашей игры, - цитирует Твиттер Barcastuff Вальверде. - Он уверен в себе, у него хороший дриблинг, он способен уходить от защиитников, создавать опасность у ворот, хорошо пасует возле штрафной. Он хорошо провел сегодняшнюю игру, но посмотрим, что будет дальше. Это только начало.