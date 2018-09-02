Эрнесто Вальверде: "У "Барселоны" уже возникали проблемы с новичками ла лиги"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подчеркнул, что его команде не должна недооценивать "Уэску", с которой встретится в матче 3-го тура чемпионата Испании. После двух туров у "Уэски" четыре набранных очка.

– Соперник будет играть без страха, поэтому мы должны быть осторожными, – цитирует AS Вальверде. – У нас уже были проблемы с новичками элитного дивизиона. "Уэска" будет играть с энтузиазмом новичка. Она подходит к игре без единого поражения. В предыдущих матчах "Уэска" показала хороший футбол, играла интенсивно, это подвижная атакующая команда.