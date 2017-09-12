Эрнесто Вальверде: "Будущее Иньесты? Каждый сам хозяин своей жизни"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не будет уговаривать полузащитника Андреса Иньесту продлить контракт с клубом. Ранее спортивный директор Роберт Фернандес выразил уверенность, что капитан каталонцев не покинет сине-гранатовых.
- Будущее Иньесты? Каждый сам хозяин своей жизни, - цитирует Football Espana Вальверде. - Я же хочу, чтобы все мои игроки чувствовали себя в команде нужными и счастливыми, это касается и Андреса.
Напомним, полузащитник является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал в основном составе каталонцев в сезоне-2002/03. За это время он провел во всех клубных турнирах 632 матча, забив 55 голов. Иньеста помог сине-гранатовым выиграть 30 трофеев, среди которых 4 кубка победителей Лиги чемпионов.