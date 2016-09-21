Денис Черышев: "Для победы над "Реалом" удача должна быть на твоей стороне"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев в преддверии игры 5-го тура чемпионата Испании против "Реала" отметил, что команда должна быть очень эффективной в атаке, чтобы добиться положительного результата, сообщает Mundo Deportivo. Черышев находился в академии "Реала" с 12 лет. Столичный клуб трижды отдавал россиянина в аренду сначала "Севилье", затем "Вильярреалу", затем "Валенсии", пока минувшим летом не продал футболиста "желтой субмарине" за 7 миллионов евро.

– Игра на "Сантьяго Бернабеу" будет особенной для вас...

– Безусловно, это чудесный стадион. Любой ребенок мечтает когда-нибудь сыграть на таком особенном и красивом стадионе.

– Что нужно сделать, чтобы добиться успеха на "Сантьяго Бернабеу"?

– Прежде всего, не играть в открытый футбол и не оставлять свободные зоны. Удача также должна быть на твоей стороне, в обороне необходимо быть предельно собранными, а также не транжирить свои моменты в контратаках.

Трансляция матча "Реал" - "Вильярреал"