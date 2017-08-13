Бэйл наймет охрану за 500 тысяч фунтов стерлингов из-за своего тестя

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл потратит 500 тысяч фунтов стерлингов на охрану своего дома в Уэльсе в связи с освобождением из-под стражи своего тестя Мартина Райс-Джонса. Семья футболиста опасается, что кто-нибудь из пострадавших в результате действий Мартина может попытаться отомстить ему.

Мартин Райс-Джонс провел в американской тюрьме пять лет по обвинению в мошенничестве с инвестициями.