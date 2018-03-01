16:53 1 марта | Футбол — Испания

"Барселона" заплатит за Гризманна 100 миллионов евро

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно может стать игроком "Барселоны". По информации Catalunya Radio, руководители каталонсого клуба уже обсудили возможную сделку с "Атлетико" и готов выплатить мадридцам 100 миллионов евро отступных.

Ожидается, что если стороны сумеют договориться, то команду покинет Денис Суарес, которому уже сделал предложение "Наполи"

В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 23 матча, забил 15 голов и отдал семь голевых передач. 

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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SportsMan

Дениска Суарес, Йа плакалЪ! ))))))

20:50 1 марта

wako28

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:19 1 марта

pustot+

а чо, скисшая молочка не потянула? Гризману тогда даж паковать чемодан бы не пришлось )))

18:57 1 марта

Andvaraforce

кто такой Денис Суарес и почему он так важен для этой сделки?

18:01 1 марта

yspesh4

Не ну вон там Зенит у Эвертона за Ригони всего 60 просит, а тут какой-то Гризманн за 100. Разводят Барсу.

18:00 1 марта

EVIL915

Зачем сотку за Гризли платить, когда есть Дзюба за 8???

17:47 1 марта

баламошка

Надо до 500 поднять, а то дёшево больно. Пусть барсеножки раскошелятся)

17:21 1 марта

unfan

Это провал, человек уже столько важных матчей просрал, что караул просто.

17:14 1 марта

karlikf1

Дешёвка ))) Неймара вон за сколько купили, а это что? Дешёвка! )))

17:12 1 марта

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