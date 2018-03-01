"Барселона" заплатит за Гризманна 100 миллионов евро

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно может стать игроком "Барселоны". По информации Catalunya Radio, руководители каталонсого клуба уже обсудили возможную сделку с "Атлетико" и готов выплатить мадридцам 100 миллионов евро отступных.

Ожидается, что если стороны сумеют договориться, то команду покинет Денис Суарес, которому уже сделал предложение "Наполи".

В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 23 матча, забил 15 голов и отдал семь голевых передач.