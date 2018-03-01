"Барселона" заплатит за Гризманна 100 миллионов евро

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно может стать игроком "Барселоны". По информации Catalunya Radio, руководители каталонсого клуба уже обсудили возможную сделку с "Атлетико" и готов выплатить мадридцам 100 миллионов евро отступных.
Ожидается, что если стороны сумеют договориться, то команду покинет Денис Суарес, которому уже сделал предложение "Наполи".
В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 23 матча, забил 15 голов и отдал семь голевых передач.
SportsMan
Дениска Суарес, Йа плакалЪ! ))))))
20:50 1 марта
wako28
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:19 1 марта
pustot+
а чо, скисшая молочка не потянула? Гризману тогда даж паковать чемодан бы не пришлось )))
18:57 1 марта
Andvaraforce
кто такой Денис Суарес и почему он так важен для этой сделки?
18:01 1 марта
yspesh4
Не ну вон там Зенит у Эвертона за Ригони всего 60 просит, а тут какой-то Гризманн за 100. Разводят Барсу.
18:00 1 марта
EVIL915
Зачем сотку за Гризли платить, когда есть Дзюба за 8???
17:47 1 марта
баламошка
Надо до 500 поднять, а то дёшево больно. Пусть барсеножки раскошелятся)
17:21 1 марта
unfan
Это провал, человек уже столько важных матчей просрал, что караул просто.
17:14 1 марта
karlikf1
Дешёвка ))) Неймара вон за сколько купили, а это что? Дешёвка! )))
17:12 1 марта