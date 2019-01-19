"Барселона" требует от Рабьо окончательного решения о переходе

"Барселона" поставила ультиматум перед французским полузащитником Адриеном Рабьо, чтобы тот быстрее принял решение о переходе в стан сине-гранатовых, сообщает El Mundo Deportivo.

Отмечается, что, если 23-летний игрок не заявит о своем желании перейти в команду в течение следующей недели, то "Барса" не будет его покупать. Ранее стало известно, что каталонцы предложили игроку контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон, а также, еще 10 миллионов в качестве подъемных. Однако мать Рабьо попросила добавить к этой сумме еще пять миллионов. Действующий контракт Рабьо с "ПСЖ" заканчивается этим летом, в своих рядах его также хотят видеть "Челси", "Бавария" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Рабьо сыграл в 20 матчах, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.