18:01 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" собирается продлить контракт с Луисом Суаресом до 2021 года

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"Барселона" близка к продлению контакта с нападающим Луисом Суаресом. По информации Marca, новое соглашение с 29-летним уругвайцем будет рассчитано до 2021 года. Предполагается, что заработная плана форварда составит 25 миллионов евро в год.

Суарес перешел в каталонский клуб из "Ливерпуля" в 2014 году. В нынешнем сезоне в составе "Барселоны" уругваец провел 16 матчей во всех турнирах, сумев забить 11 мячей.

Отметим, что в сезоне-2016/17 каталонский клуб продлил контракт с Серхио Бускетсом, Неймаром и Хавьером Маскерано.

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