"Барселона" потратила 487 миллионов евро на зарплаты в прошлом сезоне

Швейцарская компания Swiss Ramble провела исследование, посвященное зарплатам в ведущих европейских клубах. В минувшем сезоне командой, потратившей наибольшее количество денег на выплаты футболистам, оказалась "Барселона", второе место занял "Реал", третье - "Манчестер Юнайтед".

Топ-15 клубов с самыми высокими зарплатами:

1. "Барселона" (487 миллионов евро)

2. "Реал" (395 миллионов)

3. "Манчестер Юнайтед" (337 миллионов)

4. "Манчестер Сити" (296 миллионов)

5. "ПСЖ" (272 миллиона)

6. "Бавария" (265 миллионов)

7. "Ювентус" (259 миллионов)

8. "Челси" (256 миллионов)

9. "Ливерпуль" (241 миллион)

10. "Арсенал" (232 миллиона)

11. "Боруссия" (187 миллионов)

12. "Атлетико" (178 миллионов)

13. "Интер" (156 миллионов)

14. "Тоттенхэм" (148 миллионов)

15. "Лестер" (131 миллион)

Not only is #FCBarcelona’s €487m wage bill the highest in Spain, but it is also by some distance the highest in Europe. As a comparison, the top English wages are: #MUFC €337m (€150m lower), #MCFC €300m (€187m lower). pic.twitter.com/OVUFc9cRQa – Swiss Ramble (@SwissRamble) 13 ноября 2018 г.

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