"Барселона" победила "Эспаньол" и вышла в полуфинал Кубка Испании

"Барселона" обыграла "Эспаньол" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании - 2:0. Голами отметились Луис Суарес и Лионель Месси. Сине-гранатовые уступили в первом поединке (0:1), но по сумме двух встреч пробились в полуфинал. На 68-й минуте в составе каталонцев дебютировал новичок команды Филиппе Коутинью.
Ранее в 1/2 финала пробились "Севилья", "Валенсия", а также "Леганес", одолевший "Реал".
Кубок Испании
1/4 финала
Ответный матч
"Барселона" - "Эспаньол" - 2:0 (2:0)
Голы: Луис Суарес, 9 (1:0). Месси, 25 (2:0).
"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Андре Гомеш, 90+3), Бускетс, Алейш Видаль (Паулинью, 63), Месси, Иньеста (Филиппе Коутинью, 68), Луис Суарес.
"Эспаньол": Пау Лопес, Наварро, Налду, Эрмосо, Кариколь, Дардер (Леу Баптистан, 46), Давид Лопес, Фуэго, Виктор Санчес (Мелендо, 86), Гранеро (Серхио Гарсия, 65), Морено.
Предупреждения: Луис Суарес, 8. Эрмосо, 19. Месси, 27. Жорди Альба, 38. Гранеро, 60. Серхио Гарсия, 72. Налду, 77. Паулинью, 82.
Судья: Матеу Лаос.
Первый матч - 0:1
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Севилья
- Луис Суарес
- Валенсия (футбол)
- Лионель Месси
- Эспаньол
- Филиппе Коутинью
- Леганес
pustot+
Хала, Барса!!!
06:45
oleg.bob
Месси просто выжигает в 18-м году!
02:07