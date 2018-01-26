"Барселона" победила "Эспаньол" и вышла в полуфинал Кубка Испании

"Барселона" обыграла "Эспаньол" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании - 2:0. Голами отметились Луис Суарес и Лионель Месси. Сине-гранатовые уступили в первом поединке (0:1), но по сумме двух встреч пробились в полуфинал. На 68-й минуте в составе каталонцев дебютировал новичок команды Филиппе Коутинью.

Ранее в 1/2 финала пробились "Севилья", "Валенсия", а также "Леганес", одолевший "Реал".

Кубок Испании

1/4 финала

Ответный матч

"Барселона" - "Эспаньол" - 2:0 (2:0)

Голы: Луис Суарес, 9 (1:0). Месси, 25 (2:0).

"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Андре Гомеш, 90+3), Бускетс, Алейш Видаль (Паулинью, 63), Месси, Иньеста (Филиппе Коутинью, 68), Луис Суарес.

"Эспаньол": Пау Лопес, Наварро, Налду, Эрмосо, Кариколь, Дардер (Леу Баптистан, 46), Давид Лопес, Фуэго, Виктор Санчес (Мелендо, 86), Гранеро (Серхио Гарсия, 65), Морено.

Предупреждения: Луис Суарес, 8. Эрмосо, 19. Месси, 27. Жорди Альба, 38. Гранеро, 60. Серхио Гарсия, 72. Налду, 77. Паулинью, 82.

Судья: Матеу Лаос.

Первый матч - 0:1