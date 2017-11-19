"Барселона" обжалует желтые карточки Пике и Суареса

"Барселона" планирует обжаловать желтые карточки защитнику Жерару Пике и нападающему Луису Суаресу, которые они получили в матче чемпионата Испании против "Леганеса" (3:0). Как информирует Marca, каталонцы обжалуют предупреждения, так как не хотят терять игроков перед встречей против "Валенсии".

Пике получил желтую карточку на 29-й минуте игры за то, что придержал оппонента, который владел мячом. Суарес помешал вратарю "Леганеса" зафиксировать мяч. После этой встречи главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде заявил, что Пике не должен был получать ​желтую карточку.