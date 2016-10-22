"Барселона" обыграла "Валенсию", Месси оформил дубль

"Барселона" в матче 9-го тура чемпионата обыграла "Валенсию" со счетом 3:2. Дубль, в том числе победный мяч с пенальти на 90+4-й минуте встречи, оформил Лионель Месси. Отметим, что нападающий "Барселоны" Неймар провел в составе команды сотый матч в чемпионате Испании.

Каталонцы вышли на первое место, однако "Реал" и "Атлетико" пока не сыграли свои матчи этого тура.

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9-й тур

"Валенсия" - "Барселона" - 2:3 (0:1)

Голы: Месси, 22 (0:1). Эль-Хаддади, 53 (1:1). Родриго, 56 (2:1). Л.Суарес, 62 (2:2). Месси, 90+4 - с пенальти (2:3).

"Валенсия": Диегу Алвес, Монтойя (Эль-Хаддади, 46), Гарай, Мангала, Хосе Гайя (Абденнур, 38), Перес, Марио Суарес, Жоау Канселу, Парехо, Нани, Родриго (Мина, 71).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Маскерано, Юмтити, Динь, Андре Гомиш (Д.Суарес, 72), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 14), Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Гарай, 17. Диегу Алвес, 23. Бускетс, 25. Динь, 47. Неймар, 51. Марио Суарес, 69. Месси, 73. Перес, 76. Абденнур, 90+2.

Судья: Ундиано Мальенко.

22 октября. Валенсия. Стадион "Месталья".