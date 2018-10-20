"Барселона" обыграла "Севилью", Месси получил травму

"Барселона" выиграла у "Севильи" (4:2) в матче девятого тура чемпионата Испании. В составе победителей отличились Филиппе Коутинью, Лионель Месси, Луис Суарес (с пенальти) и Иван Ракитич.

У гостей забивали Пабло Сарабия и Луис Муриэль. На 26-й минуте Месси из-за травмы был заменен на Усмана Дембеле. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

"Барса" набрала 18 очков и лидирует в чемпионате Испании. У "Севильи" 16 очков и третья позиция. В следующем туре "Севилья" примет "Уэску", а "Барселона" - "Реал".

Чемпионат Испании

Ла лига

9-й тур

"Барселона" - "Севилья" - 4:2 (2:0)

Голы: Коутинью, 2 (1:0). Месси, 12 (2:0). Суарес, 63 - с пенальти (3:0). Сарабия, 79 (3:1). Ракитич, 88 (4:1). Муриэль, 90+1 (4:2).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Жорди Альба, Артур (Серхи Роберто, 67), Бускетс, Ракитич, Месси (Дембеле, 26), Суарес (Эль-Хаддади, 81), Коутинью.

"Севилья": Вацлик, Кьер (Меркадо, 54), Гомес, Каррису, Хесус Навас, Банега, Васкес (Меса, 69), Сарабия, Арана, Андре Силва (Муриэль, 78), Бен Йеддер.

Предупреждение: Вацлик, 62.

Судья: Мартинес Мунуэра.

20 октября. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Все о чемпионате Испании – здесь.