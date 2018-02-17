"Барселона" обыграла "Эйбар" благодаря голам Суареса и Альбы

"Барселона" обыграла "Эйбар" в чемпионате Испании со счетом 2:0. Голы забили Луис Суарес и Жорди Альба​. Сине-гранатовые набрали 62 очка и занимают первое место в таблице ла лиги. "Эйбар" с 35-ю очками расположились на седьмой строчке.

Чемпионат Испании

24-й тур

"Эйбар" – "Барселона" – 0:2 (0:1)

Голы: Луис Суарес, 16 (0:1). Жорди Альба, 88 (0:2).

"Эйбар": Дмитрович, Пенья, Арбилья, Рамис (Ломбан, 46), Хосе Анхель, Орельяна, Диоп (Эскаланте, 74), Дани Гарсия, Хоан Хордан (Шарлес, 83), Инуи, Кике.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Семеду, 90), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Паулинью (Алейш Видаль, 74), Бускетс, Иньеста (Филиппе Коутинью, 63), Месси, Луис Суарес.

Предупреждения: Иньеста, 48. Орельяна, 58. Диоп, 66.

Удаление: Орельяна (Эйбар), 66.

Судья: Эрнандес.

17 февраля. Эйбар. Стадион "Мунисипаль де Ипуруа".