"Барселона" обыграла "Эйбар" благодаря голам Суареса и Альбы

"Барселона" обыграла "Эйбар" в чемпионате Испании со счетом 2:0. Голы забили Луис Суарес и Жорди Альба. Сине-гранатовые набрали 62 очка и занимают первое место в таблице ла лиги. "Эйбар" с 35-ю очками расположились на седьмой строчке.
Чемпионат Испании
24-й тур
"Эйбар" – "Барселона" – 0:2 (0:1)
Голы: Луис Суарес, 16 (0:1). Жорди Альба, 88 (0:2).
"Эйбар": Дмитрович, Пенья, Арбилья, Рамис (Ломбан, 46), Хосе Анхель, Орельяна, Диоп (Эскаланте, 74), Дани Гарсия, Хоан Хордан (Шарлес, 83), Инуи, Кике.
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Семеду, 90), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Паулинью (Алейш Видаль, 74), Бускетс, Иньеста (Филиппе Коутинью, 63), Месси, Луис Суарес.
Предупреждения: Иньеста, 48. Орельяна, 58. Диоп, 66.
Удаление: Орельяна (Эйбар), 66.
Судья: Эрнандес.
17 февраля. Эйбар. Стадион "Мунисипаль де Ипуруа".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/