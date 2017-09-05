"Барселона" дважды отказалась подписать Дибалу в пользу Коутинью

"Барселона" в межсезонье дважды отказалась от возможности подписать контракт с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой в пользу полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, сообщает As. Туринцы готовы были обсудить с каталонцами вариант с продажей 23-летнего игрока за 120 миллионов евро.

По информации источника, 17 августа вице-президент "Барселоны" встретился с представителем Дибалы и исполнительным директором "Ювентуса". Испанцам сообщили, что аргентинец хочет выступать в "Барсе", однако спортивный директор клуба Роберт Фернандес отклонил предложение, так как посчитал, что Дибала не сможет играть вместе с нападающим Лионелем Месси. В итоге каталонцы сосредоточились на Коутинью, но сделка не состоялась.

"Юве" во второй раз сделал предложение "Барсе" по трансферу Дибалы за два дня до закрытия трансферного окна, но вновь получил отказ.

Напомним, летом сине-гранатовые неоднократно пытались договориться с "Ливерпулем" о покупке 25-летнего Коутинью, но все переговоры завершились неудачно. 4 сентября английский клуб, с которым "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов, внес бразильца в заявку для участия в турнире.