Артем Кравец: "Тони Адамс? Если нет результата, то нужно что-то менять"

Нападающий "Гранады" Артем Кравец подчеркнул, что футболисты уже успели познакомиться с новым главным тренером Тони Адамсом. Ранее 50-летний англичанин сменил на этой должности Лукаса Алькараса.

- Наверное, если нет результата, то нужно что-то менять, - приводит "Футбол 24" слова Кравца. - С Тони Адамсом уже знаком, ведь он как спортивный директор был на клубной базе.

Напомним, что последним местом работы Адамса была "Габала", которую он тренировал с 2010 по 2011 год. Специалист покинул команду по семейным обстоятельствам. До этого также непродолжительное время он работал в "Уикоме" и "Портсмуте".