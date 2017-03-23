Арбитр матча "Барселона" - "Валенсия" не внес в протокол карточку Месси

Главный арбитр матча 28-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Валенсией" Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не внес в протокол встречи желтую карточку, предъявленную нападающему каталонцев Лионелю Месси, сообщает Marca. Судейский комитет федерации футбола Испании обнаружил, что предупреждение, вынесенное аргентинцу на 86-й минуте встречи, не было зафиксировано документально, а оно стало для футболиста пятым, поэтому игрок должен пропустить следующий тур чемпионата Испании. Тем не менее, руководство комитета разобралось в ситуации, поэтому Месси не сможет выйти на поле в матче с "Гранадой".