"Алавес" одержал волевую победу над "Валенсией"

"Алавес" выиграл у "Валенсии" в матче 24-го тура чемпионата Испании. Автором победного гола стал серб Александр Катаи. Примечателен тот факт, что счет в матче на 70-й минуте открыли гости, но хозяевам удалось вырвать победу.

Чемпионат Испании

Примера

24-й тур

"Алавес" - "Валенсия" - 2:1 (0:0)

Голы: Солер, 70 (0:1). Ибаи Гомес, 78 (1:1). Катаи, 86 (2:1).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Феддаль, Эрнандес, Камараса (Катаи, 85), Льоренте, Гарсия, Токеро (Ромеро, 75), Ибаи Гомес, Кико, Сантос (Собрино, 61).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Сикейра, Абденнур, Жоау Канселу, Марио Суарес (Хиль, 88), Парехо, Солер (Баккали, 89), Орельяна, Дзадза, Эль-Хаддади (Перес, 67).

Предупреждения: Жоау Канселу, 16. Гарсия, 19. Льоренте, 41. Эрнандес, 42. Лагуардия, 69. Солер, 75. Орельяна, 77.

Удаление: Орельяна, 88.

Судья: Мелеро Лопес.

25 февраля. Витория. Стадион "Мендисорроса".