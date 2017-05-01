12 лет назад Месси забил свой официальный первый гол за "Барселону"

1 мая 2005 года нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче 34-го тура чемпионата Испании против "Альбасете" (2:0) забил свой первый официальный мяч в составе каталонцев. Аргентинцу тогда было 17 лет, а эта игра стала девятой официальной для него в первой команде сине-гранатовых.

На текущий момент в активе 29-летнего обладателя пяти "Золотых мячей" 502 гола в 579 играх в составе родной команды.