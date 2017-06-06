Зобнин покинул стадион на костыле

Полузащитник сборной России Роман Зобнин без посторонней помощи покинул стадион после победы над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Игрок немного прихрамывает и опирается на костыль.
В середине первой 45-минутки полузащитник Зобнин получил травму, у него - подозрение на повреждение связок коленного сустава, обследование будет завтра.
Зобнин ушёл с костылем pic.twitter.com/7Yn4ts9vG0– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 5 июня 2017 г.
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
РОССИЯ - ВПЕРЁД!!!
00:52
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Фуёво, но есть надежда на лучшее)))
00:52