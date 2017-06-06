Зобнин покинул стадион на костыле

Полузащитник сборной России Роман Зобнин без посторонней помощи покинул стадион после победы над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Игрок немного прихрамывает и опирается на костыль.

В середине первой 45-минутки полузащитник Зобнин получил травму, у него - подозрение на повреждение связок коленного сустава, обследование будет завтра.