00:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

Зобнин покинул стадион на костыле

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Полузащитник сборной России Роман Зобнин без посторонней помощи покинул стадион после победы над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Игрок немного прихрамывает и опирается на костыль.

 В середине первой 45-минутки полузащитник Зобнин получил травму, у него - подозрение на повреждение связок коленного сустава, обследование будет завтра.

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

РОССИЯ - ВПЕРЁД!!!

00:52

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Фуёво, но есть надежда на лучшее)))

00:52