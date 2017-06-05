22:39 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

Роман ЗОБНИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ЗОБНИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров не назвал точный диагноз повреждения полузащитника Романа Зобнина. По словам представителя национальной команды, у хавбека повреждение связок колена.

– Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, – сказал Владимиров

Футболист "Спартака" повредил колена в ходе товарищеского матча с Венгрией. В борьбе у него неестественно выгнулась нога, и он не смог самостоятельно покинуть поле - футболиста унесли на носилках.

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (15)
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funyaka

ПРосто нет слов, два молодых таланта прогрессировали за этот чемп, Головин и Зоба, за центр на чм18 спокойно было и тут на тебе..

23:26

SIZ170

жаль.... здоровья Роме....

23:23

вперёд Спартак!

Ужас, нет слов, одни междометия...

23:23

demid_nn

здоровья!!!

22:59

NapoliFC

Отыграл весь сезон, а тут 1 матч и все.

22:55

30 лет за ЦСКА!

Мля, и так играть некому... Здоровья.

22:55

pronin1923

иуде - иудову судьбу

22:55

Странник-777

Мля, только не кресты...

22:53

Жорик Вартанов

ну и по накатанной, после травмы вернется и уже не будет прежнего Ромы, это сборная проклята

22:52

Понимающий

это просто пи...ц, Рома, только не кресты...

22:48

Доктор Мясо

Дай бог, чтобы обошлось!

22:46

TRISP

Только в России появился приличный игрок, и вот... Дай Бог скорее выздороветь.

22:45

Юный Люцифер

Только бы обошлось все

22:45

Доктор Мясо

Ой, как плохо!

22:45

Jean4

Поиграл Ромка в Лиге чемпионов...

22:45