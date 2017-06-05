У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров не назвал точный диагноз повреждения полузащитника Романа Зобнина. По словам представителя национальной команды, у хавбека повреждение связок колена.
– Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, – сказал Владимиров
Футболист "Спартака" повредил колена в ходе товарищеского матча с Венгрией. В борьбе у него неестественно выгнулась нога, и он не смог самостоятельно покинуть поле - футболиста унесли на носилках.
Уточнение РФС: "в заявку из 23 человек 7 июня могут войти только игроки из расширенного списка 30". Довызов - только при травме из списка 23– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) June 5, 2017
Сумку Зобнина выкатились на улицу pic.twitter.com/5lX3dwiqBa– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) June 5, 2017
funyaka
ПРосто нет слов, два молодых таланта прогрессировали за этот чемп, Головин и Зоба, за центр на чм18 спокойно было и тут на тебе..
23:26
SIZ170
жаль.... здоровья Роме....
23:23
вперёд Спартак!
Ужас, нет слов, одни междометия...
23:23
demid_nn
здоровья!!!
22:59
NapoliFC
Отыграл весь сезон, а тут 1 матч и все.
22:55
30 лет за ЦСКА!
Мля, и так играть некому... Здоровья.
22:55
pronin1923
иуде - иудову судьбу
22:55
Странник-777
Мля, только не кресты...
22:53
Жорик Вартанов
ну и по накатанной, после травмы вернется и уже не будет прежнего Ромы, это сборная проклята
22:52
Понимающий
это просто пи...ц, Рома, только не кресты...
22:48
Доктор Мясо
Дай бог, чтобы обошлось!
22:46
TRISP
Только в России появился приличный игрок, и вот... Дай Бог скорее выздороветь.
22:45
Юный Люцифер
Только бы обошлось все
22:45
Доктор Мясо
Ой, как плохо!
22:45
Jean4
Поиграл Ромка в Лиге чемпионов...
22:45