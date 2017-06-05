У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров не назвал точный диагноз повреждения полузащитника Романа Зобнина. По словам представителя национальной команды, у хавбека повреждение связок колена.

– Подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование завтра в Москве. Зобнин в раздевалке, – сказал Владимиров

Футболист "Спартака" повредил колена в ходе товарищеского матча с Венгрией. В борьбе у него неестественно выгнулась нога, и он не смог самостоятельно покинуть поле - футболиста унесли на носилках.