Юрий Семин: "Футболисты сборной России заслужили звания ЗМС"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что игроки сборной России заслужили звания Заслуженных мастеров спорта.

- Это решение заслуженное, потому что есть конкретные турниры, в которых нужно добиваться результата, наша сборная это сделала, - цитирует ТАСС Семина. - Я думаю, такое решение наших руководителей - определенный стимул для всего футбола. Присвоение этих званий подчеркивает значимость футбола, так как это очень важный вид спорта, который на определенном этапе достиг хороших результатов, а дальше будет другое поколение, для него это тоже станет мотивацией. Поэтому это все справедливо, закономерно сборную отмечают, молодцы наши руководители, президент страны, которые не забыли и отдали дань нашему футболу.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).