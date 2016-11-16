Виталий Мутко: "Задача сборной России обновить состав выполнена"

Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко заявил, что cтоявшая перед сборной России задача по обновлению состава выполнена. Тем не менее Мутко подчеркнул, что у сборной не все получилось.

– В целом та задача, что стояла перед командой, выполнена, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Надо было в этом году начать обновление сборной. Сейчас думаю, возможно, и раньше надо было предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Но у нас новый тренер, закончился европейский цикл, и задача была такая.

Да, не все получилось, где-то по объективным причинам – из-за травм. Даже на эти последние матчи мы не могли собрать оптимальный состав, тот костяк, о котором все говорят. Но тренерский штаб посмотрел широкий круг игроков, их возможности, желание, уровень. Это очень важно.