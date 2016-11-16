11:42 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Задача сборной России обновить состав выполнена"

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Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко заявил, что cтоявшая перед сборной России задача по обновлению состава выполнена. Тем не менее Мутко подчеркнул, что у сборной не все получилось.

– В целом та задача, что стояла перед командой, выполнена, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Надо было в этом году начать обновление сборной. Сейчас думаю, возможно, и раньше надо было предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Но у нас новый тренер, закончился европейский цикл, и задача была такая.

Да, не все получилось, где-то по объективным причинам – из-за травм. Даже на эти последние матчи мы не могли собрать оптимальный состав, тот костяк, о котором все говорят. Но тренерский штаб посмотрел широкий круг игроков, их возможности, желание, уровень. Это очень важно.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Москвич1985

Странная фраза. Можно подумать, что обновление состава - это самоцель. Главное - добиться положительного результата в 2018 г. и тогда можно отчитаться, что задача выполнена. А каким составом - это дело десятое.

14:11

Perry_Garr

"-Сейчас думаю, возможно, и раньше надо было предпринимать какие-то шаги в этом направлении" ==== чёрт возьми, ты что такое несешь???

13:48

ELO16

Министр художественного слова.

13:21

уруру

Молодняк какой-то без хребетный оказался,выделить не кого,а бывалые уже не заиграют...Совсем нет света в конце туннеля, печалька (((.

12:28

tarkys

Молодцом Виталий, хоть что то выполнено!

12:21

serzheo

" возможно, и раньше надо было предпринимать какие-то шаги в этом направлении" - Не может быть.... Вся страна знала, а чиновники нет)))

12:18

ravilius777

иногда как скажет, хоть стой, хоть падай

11:55

shpasic

хорошо обновили Акинфеева, Жиркова, Самедова, Глушакова и, главное, Кокорина! потом ещё после дравм вернутся обновлённые Смольников, Дзагоев, Шатов, Дзюба - вот заживём-то!))

11:50

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