Виталий Мутко: "Задача сборной России обновить состав выполнена"

Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко заявил, что cтоявшая перед сборной России задача по обновлению состава выполнена. Тем не менее Мутко подчеркнул, что у сборной не все получилось.
– В целом та задача, что стояла перед командой, выполнена, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Надо было в этом году начать обновление сборной. Сейчас думаю, возможно, и раньше надо было предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Но у нас новый тренер, закончился европейский цикл, и задача была такая.
Да, не все получилось, где-то по объективным причинам – из-за травм. Даже на эти последние матчи мы не могли собрать оптимальный состав, тот костяк, о котором все говорят. Но тренерский штаб посмотрел широкий круг игроков, их возможности, желание, уровень. Это очень важно.
Москвич1985
Странная фраза. Можно подумать, что обновление состава - это самоцель. Главное - добиться положительного результата в 2018 г. и тогда можно отчитаться, что задача выполнена. А каким составом - это дело десятое.
14:11
Perry_Garr
"-Сейчас думаю, возможно, и раньше надо было предпринимать какие-то шаги в этом направлении" ==== чёрт возьми, ты что такое несешь???
13:48
ELO16
Министр художественного слова.
13:21
уруру
Молодняк какой-то без хребетный оказался,выделить не кого,а бывалые уже не заиграют...Совсем нет света в конце туннеля, печалька (((.
12:28
tarkys
Молодцом Виталий, хоть что то выполнено!
12:21
serzheo
" возможно, и раньше надо было предпринимать какие-то шаги в этом направлении" - Не может быть.... Вся страна знала, а чиновники нет)))
12:18
ravilius777
иногда как скажет, хоть стой, хоть падай
11:55
shpasic
хорошо обновили Акинфеева, Жиркова, Самедова, Глушакова и, главное, Кокорина! потом ещё после дравм вернутся обновлённые Смольников, Дзагоев, Шатов, Дзюба - вот заживём-то!))
11:50