Виталий Мутко - о защите сборной России: "Других у нас нет, и они сейчас прогрессируют"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" отметил, что игроки обороны сборной России прогрессируют в клубах и выходят на поле с огромной самоотдачей. Также руководитель считает, что важно, чтобы футболисты получали достаточно игровой практики в своих командах.

– Тем не менее, с нападающими и полузащитой у нас все в целом неплохо. Главная проблема в центре обороны – Виктор Васин и Илья Кутепов не всегда надежны. Вы обсуждали этот вопрос со Станиславом Черчесовым?

– Давайте исходить из того, что это наши игроки, – сказал Мутко. – Других у нас нет, и они сейчас прогрессируют. К ребятам претензий нет. Васин, Кутепов, Джикия и Кудряшов выходят на поле с огромной самоотдачей. Однако многие вещи нужно тренировать и нарабатывать. На Кубке конфедераций тройка защитников действовала здорово и самоотверженно, хотя и не безошибочно. Все промахи мы помним, и некоторых можно было бы избежать. Еще важно, чтобы люди получали достаточно игровой практики в клубах. Вся страна, например, знает уровень Юры Жиркова, но он пока нерегулярно выходит на поле.

Плюс необходимо относиться с пониманием – у каждого футболиста есть определенный уровень, выше которого не перешагнешь. Вот ЦСКА недавно встречался с "Манчестером" – англичане как включили скорости, и их не догнать. Или что в последней игре за сборную сделал Месси? Оформил хет-трик, в одиночку разобрался с соперниками. При этом два мяча забил исключительно на индивидуальном мастерстве. Что тут говорить? (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Виталия Мутко