Виталий Мутко: "Мы сегодня доверяем Черчесову"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко на конференции организации назвал выступление сборной России на чемпионате Европы во Франции "совсем неудачным", передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также Мутко выразил доверие главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

– Лицом российского футбола являются сборная страны и клубы, играющие на международной арене, – сказал Мутко. – Мы увидели совсем неудачное выступление сборной на чемпионате Европы во Франции. Речь даже не о том, что мы вышли из подгруппы, а об игре. Кроме того, скандалы с игроками ударили по имиджу. Были созданы соответствующие инициативные группы, собирались подписи за роспуск команды. Пришлось поработать – и исполкому, и мне лично. Исполком признал выступление сборной неудовлетворительным.

Мы пересмотрели свои подходы. Пригласили Станислава Черчесова – одного из перспективных отечественных тренеров. И мы ему сегодня доверяем. Начали реализовывать новую концепцию сборной. Проводим матчи на новых стадионах. Надеюсь, что с каждой игрой будем видеть, как потенциал команды раскрывается.