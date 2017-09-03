Виталий Мутко: "Матч Россия - "Динамо" получился очень информативным"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко после товарищеского матча Россия – "Динамо" (3:0) поблагодарил столичный клуб за игру. Мутко подчеркнул, что состав национальной команды нельзя назвать ближайшим резервом.

- Матч мне понравился, - сказал Мутко. - Получился хороший. Достаточно информативный.

- Информативный с точки зрения, что удалось посмотреть ближайший резерв?

- Что значит ближайший резерв? Я бы так не называл. Это не ближайший, а самый близкий! У нас нет такого понятия. Просто хороший информативный матч. У тренера была возможность поработать с этими ребятами. Спасибо "Динамо" за такую хорошую игру. Для них это важно, и для нас хорошо.

- Кто из этой команды сможет в дальнейшем закрепиться в составе сборной?

- Я бы не стал сейчас рассуждать на эту тему. Вы сами все видите без меня, без моих подсказок. Главное - мнение тренера. Ребята сейчас вернутся в свои клубы, и у них будет желание прогрессировать дальше. До чемпионата мира есть шансы у всех, они равны. Еще много сборов, в мае только объявят окончательный состав. Многие футболисты были очень убедительны. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – "Динамо"