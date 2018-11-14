Видео с тренировки вратарей сборной России. Лунев, Шунин и Гильерме в порядке

Официальный твиттер сборной России по футболу опубликовал видео с тренировки вратарей команды. Команда готовится к предстоящему товарищескому матчу против сборной Германии (15 ноября).

Голкиперы Андрей Лунев ("Зенит"), Маринату Гильерме ("Локомотив") и Антон Шунин ("Динамо") отрабатывали выходы из ворот и игру на ленточке ворот вместе с тренером вратарей сборной России Гинтарасом Стауче.