Видео с тренировки вратарей сборной России. Лунев, Шунин и Гильерме в порядке

Официальный твиттер сборной России по футболу опубликовал видео с тренировки вратарей команды. Команда готовится к предстоящему товарищескому матчу против сборной Германии (15 ноября).
Голкиперы Андрей Лунев ("Зенит"), Маринату Гильерме ("Локомотив") и Антон Шунин ("Динамо") отрабатывали выходы из ворот и игру на ленточке ворот вместе с тренером вратарей сборной России Гинтарасом Стауче.
"Ааа, чуть-чуть"! pic.twitter.com/VrXksAI6Np– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2018 г.
Антон Шунин 🛫 pic.twitter.com/FwByU0i8DG– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2018 г.
"Супер, Гиля!" pic.twitter.com/SB8hq4X12e– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2018 г.
"Хорош, Гиля" 📹 pic.twitter.com/lVELBgNgmM– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2018 г.
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