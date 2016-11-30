Василий Березуцкий: "Давайте поддерживать сборную, а не кричать на всех углах, что у нас все плохо и нет футбола"

В понедельник в редакции "СЭ" капитан сборной России Василий Березуцкий вместе с двукратным обладателем Кубка конфедераций Жулиу Баптистой представили трофей, который летом 2017 года будет разыгран в нашей стране. А до начала церемонии Василий Березуцкий в эксклюзивном интервью рассказал, продолжит ли выступления за национальную команду, дал оценку лидерству "Спартака" и вспомнил о Романе Еременко. Он подчеркнул, что нужно спокойно относится к неудачам национальной команды на этом этапе .

– Но вы согласны, что последние два матча России не добавили болельщикам оптимизма? Поражение от Катара еще не скоро забудут…

– Сборная перестраивается, все меняется. Нужно подходить к таким вещам абсолютно спокойно. У нас люди писали петиции, что-то еще говорили. Считаю, это – перегиб. Главный тренер ищет новых игроков. Так что давайте успокоимся и будем поддерживать национальную команду, а не кричать на всех углах, что у нас все плохо и нет футбола. По крайней мере сами футболисты в этом не виноваты. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Березуцкого