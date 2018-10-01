В Госдуме считают, что Акинфеев заслуживает ордена "За заслуги перед Отечеством"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что завершивший карьеру в сборной России Игорь Акинфеев заслуживает ордена "За заслуги перед Отечеством" или другой высокой государственной награды.

- Учитывая обновленное в России пенсионное законодательство, Игорь Акинфеев все же рановато решил уйти из сборной, поспешил… Но если серьезно, то его решение, безусловно, является решением сильного, уверенного человека и большого профессионала своего дела.



Я считаю, что за победы, которые одержала наша сборная с вратарем Акинфеевым, ему нужно вручить орден "За заслуги перед Отечеством" либо другую высокую государственную награду. Кстати, девиз ордена "За заслуги перед Отечеством" – "Польза, честь и слава" - в полной мере характеризует результаты профессионального пути этого спортсмена", - отметил Свищев.

28 июля Акинфеев был награжден орденом Почета за выступление на чемпионате мира-2018.