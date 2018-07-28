Сборная России по футболу прибыла в Кремль, где футболистам и тренерам были вручены государственные награды.

Главный тренер команды Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич, завершивший карьеру после чемпионата мира 2018 года, - ордена Почета. Остальным футболистам и тренерам были вручены почетные грамоты Президента РФ.

Российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед страной в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка. (Илья АНДРЕЕВ)