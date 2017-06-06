У Зобнина диагностировано повреждение связок коленного сустава

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в контрольном матче с Венгрией (3:0), сегодня утром прошел МРТ в одной из российских клиник, информирует пресс-служба национальной команды.
По результатам обследования у футболиста диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
Завтра Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани. Также будет определена дальнейшая тактика лечения.
По информации "СЭ", при самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода.
Напомним, что на 31-й минуте матча левый защитник соперника делал передачу – по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала – газон не выдержал, вылетел кусок дерна.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
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Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения– Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2017 г.
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Роман, здоровья! Ты надежда России на домашнем ЧМ!
11:37