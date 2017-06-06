У Зобнина диагностировано повреждение связок коленного сустава

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в контрольном матче с Венгрией (3:0), сегодня утром прошел МРТ в одной из российских клиник, информирует пресс-служба национальной команды.

По результатам обследования у футболиста диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Завтра Зобнин уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где он будет проконсультирован профессором Мариани. Также будет определена дальнейшая тактика лечения.

По информации "СЭ", при самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода.

Напомним, что на 31-й минуте матча левый защитник соперника делал передачу – по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала – газон не выдержал, вылетел кусок дерна.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).