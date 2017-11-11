Траньков – о матче Россия – Аргентина: "В "Лужниках" почувствовал себя заключенным"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков разочарован результатом товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который прошел на стадионе "Лужники". Также спортсмен раскритиковал организацию встречи.

Напомним, что болельщики с верхнего яруса открытого после реконструкции долго не могли покинуть чашу стадиона. При этом за пределами арены образовалось большое скопление людей, которые не могли уйти с территории спортивного сооружения.

– Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, – написал Траньков на своей странице в Инстаграме. – Опоздал на гимн, потом мне предложили на 4-й этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на 8-й в обычном доме. Я то ладно размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей которым этот подъем стал испытанием. Кстати почему-то в обратный путь вниз нас спускали на лифте.

Забежал в ложу сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, Ди Марию, Маскерано и прочих небожителей, еще и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным...

Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождем, в плюс 5, в ноябре!!! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции "Лужники". Спасибо за такой футбол. Все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами. Короче такой футбол нам не нужен.