Траньков – о матче Россия – Аргентина: "В "Лужниках" почувствовал себя заключенным"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков разочарован результатом товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который прошел на стадионе "Лужники". Также спортсмен раскритиковал организацию встречи.
Напомним, что болельщики с верхнего яруса открытого после реконструкции долго не могли покинуть чашу стадиона. При этом за пределами арены образовалось большое скопление людей, которые не могли уйти с территории спортивного сооружения.
– Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, – написал Траньков на своей странице в Инстаграме. – Опоздал на гимн, потом мне предложили на 4-й этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на 8-й в обычном доме. Я то ладно размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей которым этот подъем стал испытанием. Кстати почему-то в обратный путь вниз нас спускали на лифте.
Забежал в ложу сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, Ди Марию, Маскерано и прочих небожителей, еще и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным...
Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождем, в плюс 5, в ноябре!!! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции "Лужники". Спасибо за такой футбол. Все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами. Короче такой футбол нам не нужен.
Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн 😕, потом мне предложили на 4й этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на 8й в обычном доме, я то ладно размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей которым этот подъем стал испытанием, кстати почему то в обратный путь вниз нас опускали на лифте🤔. Забежал в ложу сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, ДиМарию, Маскерано и прочих небожителей, ещё и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным... Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождём, в плюс 5, в ноябре!!! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции "Лужники". Спасибо за такой футбол ⚽️ все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами. Короче такой футбол нам не нужен😑
Опрос
- Станислав Черчесов
- Хавьер Маскерано
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Татьяна Волосожар/Максим Траньков
- Лионель Месси
- Серхио Агуэро
- Анхель Ди Мария
- Пауло Дибала
Нефилим
Ладно хоть так. Один из матчей Спартака еще в СССР вообще кучей трупов закончился...
23:28
СашаРичагин
Ребята, если написано "Добавить комментарий", но он не добавляется, то что это значит? Значит, посетители этого сайти тоже заключённые. Ладно, прощаюсь.
23:23
novic
Почему-то я не удивлён. Зачем всяким муткам заморачиваться по поводу организации матчей. Пусть зрители мерзнут, зато муткам тепло и жизнь удалась. Пахан своих не сдаёт.
23:22
СашаРичагин
Все живущие в России - заключённые. Уже сотни лет.
23:21
СашаРичагин
Все живущие в России - заключённые. Это известно уже сотни лет.
23:20
NickNo
Не так давно был на Стад де Франс на концерте. После мероприятия полный (!!!) стадион опустел за 5 минут. Окончательно покинул территорию через 10 минут.
23:20
wilde
Траньков прав. Похоже неподалеку сидел.. Игра то тоже - разочарование..
23:12