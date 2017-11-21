01:52 | Футбол — Сборная России

Талалаев назвал желательных соперников для сборной России на чемпионате мира

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Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев отметил, что сборной России желательно попасть в одну группу чемпионата мира-2018 с коллективами, похожими по стилю игры. По мнению специалиста, это помогло бы россиянам не сильно менять свою стратегию от матча к матчу.

– Было бы неплохо, если по стилистике команды из трех корзин в группе россиян были похожи , – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – Если бы нам попалась Англия, например, то мы говорим о молодом коллективе, который сейчас перестраивается, у него нет отстроенной игры, хотя есть опасные футболисты в атаке. В таком случае, из третьей корзины кто-то похожий на англичан: Дания, Швеция или Исландия. Это позволит не сильно менять свою стратегию от игры к игре. Таким образом, из четвертой корзины – Австралия.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Жеребьевка финального турнира состоится 1 декабря в Москве.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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inspire

ZL Этакая группа-брелок, которая позволяет потерять сразу все ключи, т.е. проиграть сразу все матчи. ============ хорошо сказал

02:27

inspire

три команды из Европы не могут быть в одной группе ...

02:26

Дядька

Ну в общем согласен ) Можно также Швейцарию и Саудитов.

02:23

ZL

Этакая группа-брелок, которая позволяет потерять сразу все ключи, т.е. проиграть сразу все матчи.

02:04