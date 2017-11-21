Талалаев назвал желательных соперников для сборной России на чемпионате мира

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев отметил, что сборной России желательно попасть в одну группу чемпионата мира-2018 с коллективами, похожими по стилю игры. По мнению специалиста, это помогло бы россиянам не сильно менять свою стратегию от матча к матчу.

– Было бы неплохо, если по стилистике команды из трех корзин в группе россиян были похожи , – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – Если бы нам попалась Англия, например, то мы говорим о молодом коллективе, который сейчас перестраивается, у него нет отстроенной игры, хотя есть опасные футболисты в атаке. В таком случае, из третьей корзины кто-то похожий на англичан: Дания, Швеция или Исландия. Это позволит не сильно менять свою стратегию от игры к игре. Таким образом, из четвертой корзины – Австралия.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Жеребьевка финального турнира состоится 1 декабря в Москве.