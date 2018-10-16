Станислав Черчесов: "Сказал Головину, чтобы брал бразды правления в "Монако"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" объяснил, почему вызвал на октябрьские матчи полузащитника "Монако" Александра Головина. По его словам, это пойдет на пользу игроку.

– Головину этот сбор будет полезен. Чисто морально и эмоционально. Он приехал уже в статусе игрока "Монако", – отметил Черчесов. – Понятно, что он после травмы долго не играл и состояние у него не самое оптимальное. И он это знает. Саша много сил отдал в обеих играх. Понятно, что футболист его амплуа часто рискует неточными пасами, ударами. Мы же говорим ему, чтобы он брал на себя инициативу, не обращал внимания на погрешности. Если футболист на его позиции не рискует, то нет смысла в таком футболисте, который только пас назад может отдавать. Сейчас у него новый тренер. Главное, чтобы он играл, прогрессировал. Я ему сказал, чтобы он там брал на себя бразды правления. Думаю, что качественный скачок ему надо делать. Надо выходить на новый уровень.

Лига наций: расписание матчей, календарь игр, результаты и турнирное положение