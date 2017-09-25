Станислав Черчесов: "Ошибки Васина? Не ошибается тот, кто ничего не делает"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что уверен в защитнике ЦСКА Викторе Васине. Специалист отметил, что ошибки со стороны игроков бывают разного свойства.

– У Васина в первой части чемпионата многовато ошибок (по данным InStat – 6 результативных ошибок, первое место среди полевых футболистов по этому грустному показателю. – Прим. "СЭ"). Вы с ним проводили какую-то беседу?

– Пока футболистов нет в команде, я бесед не провожу. Но один звонок, естественно, был. Со словами поддержки. Но у Васина в клубе есть свой тренер, который с ним беседует. А моя задача: дать понять, что я все тоже вижу. Это надо исправлять – но с другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает.

– Не считаете, что проблемы Васина – это последствия Кубка конфедераций? На Виктора было большое давление, он впервые оказался ключевым защитником сборной...

– Не стоит зацикливаться на таких вещах. В случае Васина я бы заострил внимание на великолепном голе, который он организовал в Лиссабоне. Ошибки бывают разного свойства. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Черчесова