Станислав Черчесов - обозревателям "СЭ": "У каждой сборной есть свой Катар. Не надо унывать, мой друг"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" ответил обозревателям "СЭ", которые высказались об игре национальной команды в ноябре против Катара (1:2) и Румынии (1:0). Игорь РАБИНЕР выразил мнение, что в составе сборной России играет самое слабое в истории поколение футболистов и вины главного тренера в неудачах нет. Сергей ЕГОРОВ отметил, что это поколение может действовать лучше и не должно уступать катарцам, а их игра повергает в уныние.

– В каждом мнении есть доля правды, – сказал Черчесов. – У любой сборной был свой Катар. Никто после игры не был доволен. Реакцию вы увидели. Игра с Турцией была примерно такой же. К матчу с Ганой мы были лучше подготовлены.

Сейчас я в нормальном состоянии. Это моя работа. Я системный человек. Только система будет помогать нам в дальнейшем. Унывать не надо, мой друг. Мы будем работать.