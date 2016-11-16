22:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов - обозревателям "СЭ": "У каждой сборной есть свой Катар. Не надо унывать, мой друг"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" ответил обозревателям "СЭ", которые высказались об игре национальной команды в ноябре против Катара (1:2) и Румынии (1:0). Игорь РАБИНЕР выразил мнение, что в составе сборной России играет самое слабое в истории поколение футболистов и вины главного тренера в неудачах нет. Сергей ЕГОРОВ отметил, что это поколение может действовать лучше и не должно уступать катарцам, а их игра повергает в уныние.

– В каждом мнении есть доля правды, – сказал Черчесов. – У любой сборной был свой Катар. Никто после игры не был доволен. Реакцию вы увидели. Игра с Турцией была примерно такой же. К матчу с Ганой мы были лучше подготовлены.

Сейчас я в нормальном состоянии. Это моя работа. Я системный человек. Только система будет помогать нам в дальнейшем. Унывать не надо, мой друг. Мы будем работать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

Молодец !!! на место ставит... ( егоров клоун)

22:51

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