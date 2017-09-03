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20:05 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Может ли Шунин попасть в сборную? Если он россиянин, то да"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что у каждого игрока с российским паспортом есть шанс попасть в команду. По словам специалиста, тренерский штаб продолжает нащупывать необходимый уровень.

– У Шунина есть шансы попасть в сборную?

– Если он россиянин, то да. Мы за всеми следим. Вообще знаете, полгода назад у нас игроков не было. А теперь все хотят в сборную! Этот хочет, этот... В прошлом году Медведева нужно было брать. Шансы есть у всех. Но должен быть определенный уровень. Мы только-только начали нащупывать его на Кубке конфедераций. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Россия - "Динамо"

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

сколько лет еще нащупывать будешь? еще года 4 хватит?

20:34

karwin

Прямо, как вопрос армянскому радио)). "МОЖЕТ ЛИ ШУНИН ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ? ЕСЛИ ОН не Денисов, не Кокорин, не Дзюба, ТО ДА"

20:22