Станислав Черчесов: "Может ли Шунин попасть в сборную? Если он россиянин, то да"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что у каждого игрока с российским паспортом есть шанс попасть в команду. По словам специалиста, тренерский штаб продолжает нащупывать необходимый уровень.

– У Шунина есть шансы попасть в сборную?

– Если он россиянин, то да. Мы за всеми следим. Вообще знаете, полгода назад у нас игроков не было. А теперь все хотят в сборную! Этот хочет, этот... В прошлом году Медведева нужно было брать. Шансы есть у всех. Но должен быть определенный уровень. Мы только-только начали нащупывать его на Кубке конфедераций. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Россия - "Динамо"