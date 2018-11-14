Станислав Черчесов: "Лев вновь построит такую команду, какая у него была на ЧМ в Бразилии"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Германиейв преддверии товарищеского матча с Германией объяснил, почему соперник провалился на чемпионате мира. Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге на "Ред Булл Арене" и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Известно, какие отношения вас связывают с Йоахимом Левом. Понятно, что вы смотрели матчи сборной Германии, изучали их. По-вашему, что произошло с ней на ЧМ-2018 и что происходит дальше? И насколько для вас важно, что Лев остался тренером на матч с Россией, и что вы будете играть именно против него?

- Что касается нашей игры - понятно, всегда хочется играть с топ-командами, чтобы знать свою реальную силу. Мы это делали и до ЧМ, хотя нас критиковали, но это оправдало себя. Что касается Германии на ЧМ, когда у тренера игроки топ-качества, это хорошо, но иногда бывает плохо. Тот же Кроос три раза подряд выигрывал ЛЧ, и это означает, что сезон проводил до самого конца. Хочешь или нет, на ЧМ опять достать из себя все возможное бывает сложно, и это сыграло определенную роль. Ну и соперники играют против Германии с определенной мотивацией. Что же касается его работы после ЧМ, я в шутку сказал в одном интервью немцам: если у вас есть сомнения на этот счет, значит, вы действительно великая футбольная нация. Потому что не думайте, что так просто найти замену тренеру такого калибра. Я с ним разговаривал и хорошо его знаю, и уверен: он сделает определенные выводы и вновь построит такую команду, какая у него была на ЧМ в Бразилии. (Игорь Рабинер)